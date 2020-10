Prier le Rosaire contre la crise

En ce mois d’ocobre troublé par l’incertitude de la crise, on n’appelle pas seulement les saints anges gardiens pour nous protéger, mais aussi la protection aimante de Marie à travers la prière en commun du Rosaire. On invite à participer à notre campagne mondiale de prière pour les enfants du 18 octobre et au quiz lié à la présentation de nos produits pour apprendre à prier le Rosaire.