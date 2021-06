Promouvoir et mieux connaître les métiers : des émissions sur l'orientation dans le Grand Est

Pour faciliter le choix de l'orientation, les radios du réseau RCF dans le Grand Est ont travaillé en commun pour promouvoir et aider à faire connaître les différents corps de métiers.

Pour permettre à nos auditeurs de mieux connaître les métiers, de s'orienter et de se repérer dans le choix des formations, cinq radios ont travaillé en commun pendant deux ans. En collaboration avec le Service Public régional de l'orientation, les journalistes de RCF Alsace, Lorraine Nancy, Jérico Moselle, Coeur-de-Champagne et Reims se sont intéressés à ce thème qui vous préoccupent, vous et votre entourage : l'orientation. Quel métier choisir ? Quelles formations pour y parvenir ?

Les émissions ont parfois ciblé des secteurs précis. Les journalistes et les divers professionnels avec qui ils se sont entretenus se sont intéressés en 2019 à la filière viti-vinicole, et en 2021 aux métiers d'aide à domicile, aux métiers et formations des secteurs du Bâtiment et des Travaux Publics ou encore aux métiers d'art, vers lesquels les reconversions vont croissantes.

En septembre 2020, une émission était consacrée à l'apprentissage. Mais ces émissions ont aussi permis d'en savoir plus sur les actions de la région en faveur de l'orientation. La formation pour l'emploi "Connectons-nous", le Service Public de l'orientation ou encore les guides papiers et numériques pour aider les jeunes à s'orienter sont autant d'actions menées par la Région Grand Est que le réseau RCF s'est attaché à faire connaître à ses auditeurs.

Au moment où la crise sanitaire s'apaise, nos équipes ont à coeur de continuer à partager les ressources qui se trouvent dans le Grand Est pour l'orientation et la réorientation.