Qu'est-ce-que le parrainage d'enfants ?

Comment fonctionnent les parrainages ? Quel budget prévoir ? Des retours d'expérience ?

Découvrons le fonctionnement de deux associations avec :

Flavie Gonnet, ambassadrice de l'association Enfants du mékong, qui nous propose de parrainer des enfants (via son site) et nous fait découvrir son projet de rendre visite aux filleuls en asie https://defi.enfantsdumekong.com/projects/happy-cyclette-defi-sportif-et-solidaire

et Florence Prouvost, responsable des parrainages pour l'association Goutte à Goutte au Cameroun, qui nous propose un parrainage individuel ou solidaire /www.goutteagoutte-cameroun.fr