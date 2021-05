Quand l’art aide à se trouver soi-même et à rencontrer les autres

À Paris, depuis 1986, l'association Le Pont est "une terre d'accueil pour tous les laissés-pour-compte". Située dans le XVIIe arrondissement, elle accompagne des personnes qui connaissent la précarité et l'exclusion, et les aide à s'insérer dans la société. Elle propose des ateliers bibliques mais aussi des ateliers de sculpture, de couture, d’écriture... Le combat de ceux qui fréquentent l'association, qu'ils soient bénévoles ou bénéficiaires, c'est la lutte pour le respect et la dignité de tous, et parfois cela passe par la peinture, l'écriture, le chant... Au micro d'Anne Kerléo et de Daniel Maciel, de l'association Participation et Fraternité, les membres de cette association témoignent.



Pierre lit un poème de Brigitte



©Sr Elisabeth Drzewiecki - "D'une rive à l'autre", un ouvrage voulu, écrit et dessiné par les membres du Pont



©Sr Elisabeth Drzewiecki - Les membres de l'association Le Pont témoignent sur RCF



©Sr Elisabeth Drzewiecki - L'émission "Vous avez dit fragile ?" sur RCF



©Sr Elisabeth Drzewiecki - L'émission "Vous avez dit fragile ?" sur RCF

Émission enregistrée le 27 août 2018, à Paris - Diffusion le 25 septembre 2018 sur les antennes de RCF - Merci à tous ceux qui ont accepté de témoigner !