Quand le Secours Catholique de Chalon se met au basket...

L'accompagnement scolaire du Secours Catholique, comme on le devine, aide les jeunes et les enfants avec les devoirs et les leçons. Cependant, l'aide peut se présenter sous une forme toute autre, celle des sorties. Culture, sports...Autant de thématiques que le Secours Catholique permet aux jeunes d'appréhender. Cette fois-ci, comme nous l'explique Helena Gueret, l'équipe de Chalon sur Saône a choisi d'emmener ses jeunes à la rencontre de l'équipe de basket locale.