Des associations locales investies pour aider les autres et développer l’entraide, avec pour objectif l’intégration et la lutte contre les discriminations, viennent à l’antenne partager leur expérience. Avenir en héritage, le Secours Catholique, l’Escale, l’Œuvre d’Orient se relaient pour témoigner de ce qu’ils vivent. L’association l’Escale a été fondée en 1951, avec pour mission de créer, développer, gérer tous les établissements et services destinés à recevoir, héberger, accompagner toute personne en difficulté morale et/ou matérielle, physique et/ou psychologique afin de faciliter son insertion sociale, socioprofessionnelle et son autonomie. Retrouvez les podcasts ici. Le Secours Catholique, « Fondé sur l’Évangile et riche de la diversité des parcours de vie et des convictions religieuses et philosophiques de chacun, le Secours Catholique – Caritas France lutte contre la pauvreté avec ceux qui la vivent, valorise la parole et les talents de chacun, développe des actions basées sur l’entraide et la fraternité, donne envie à d’autres de s’engager et agir, se former et réfléchir en équipe » Retrouvez les podcasts ici. L’association Avenir en héritage, est une association de Solidarité Internationale qui souhaite favoriser le développement de l’économie sociale et solidaire. Elle vous invite à partir à la rencontre de ceux et celles qui réinventent les frontières entre l'économie et le social en partageant leur passion, leurs réussites et leurs difficultés. Retrouvez les podcasts ici. Fondée en 1856, l’Œuvre d’Orient est la seule association française entièrement consacrée à l’aide aux chrétiens d’Orient. Katia Mickaël nous parle des chrétiens d’Orient, et des actions menées pour leur venir en aide. Retrouvez les podcasts ici.