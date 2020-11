Radio don - La parole est aux auditeurs!

"RCF est votre radio"

Comme l’explique Emmanuel Jousse, directeur général de RCF, un média chrétien qui fêtera l’année prochaine ses 40 ans et qui est implanté sur tout le territoire français : "RCF est la radio chrétienne qui vous ouvre sur le monde et qui vous transmet de l’information et des divertissements qualitatifs tout en vous donnant la parole". Les auditeurs en sont les principaux acteurs, en participant financièrement vous permettez de faire vivre votre radio.



Nous avons besoin de vous

Le soutien des auditeurs est essentiel et vital au bon fonctionnement de la radio. C’est dans un état d’esprit d’humilité et de simplicité que la radio et ses équipes, à votre service toute l’année, demandent durant cette semaine de l’aide et un soutien financier de la part de tous les auditeurs. Sans votre soutien financier, RCF ne peut pas exister : en effet sur dix auditeurs, seul un participe financièrement. Chaque don est unique, tous sont précieux et apportent une pierre à l’édifice. Trois méthodes de dons sont possibles : un chèque à l’ordre RCF Solidarités, 69321 Lyon Cedex 05, un don en ligne sur www.rcf.fr sécurisé et rapide ou appeler au numéro 0 810 333 777 (6cts/minute).



La joie se partage

Plus que jamais engagée dans l’espérance chrétienne, au cœur d’un contexte difficile et d’un monde bouleversé, RCF vous apporte espoir et joie au quotidien. Le contexte anxiogène actuel inquiète également les équipes de RCF qui connaissent des difficultés et des surcoûts financiers imprévus, mais qui continuent dans une démarche d'espoir de vous préparer et de créer des programmes riches en couleurs, diversifiés, avec une énergie positive.