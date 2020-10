Présentation de notre rapport annuel 2019: l’AED a de nouveau fait agir la miséricorde de Dieu avec plus de 111 millions d’euros de soutien pour l'Église du monde grâce aux dons de plus de 330.000 bienfaiteurs à 5230 projets dans 1162 diocèses. Toutefois, en raison de la crise mondiale, les besoins seront encore plus grands d’ici 2020 et il y aura encore plus d’appels à la miséricorde active.