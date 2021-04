Par son 15ème "Rapport sur la liberté religieuse dans le monde" présenté le 20 avril 2021 à Rome, l'AED assume sa mission d'informer sur le respect de ce droit fondamental dans 196 pays et de mettre en garde contre les violences terroristes en Afrique et la discrimination accrue envers des minorités religieuses en Asie entre 2018 et 2020. Découvrez les principales conclusions du rapport dans cette émission.