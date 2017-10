Refuse la misère et voyage avec nous au quartier des Fontaines à Tours

Pour la journée mondiale du refus de la misère, la compagnie tourangelle Arts multiples et l'association ATD Quart Monde organisent pour la 5ème fois une journée spéciale quartier des Fontaines à Tours. De 14h à 22h animations, danse, expos et concert à l'espace Jacques Villeret. Véronique Moisson, créatrice de la compagnie Arts multiples nous dresse le programme et surtout insuffle l'état d'esprit de la manifestation.