Réinsertion des personnes détenues : un enjeu de société

Un nouveau rapport du Cese

Le sujet des prisons revient régulièrement à la une de l’actualité. Et avec lui la question de la réinsertion. Hier, mardi 26 novembre le Conseil économique social et environnemental (Cese) a adopté un avis sur "La réinsertion des personnes détenues : l’affaire de tous et toutes". En résumé ce rapport indique que "malgré certaines avancées, les changements en profondeur restent encore à réaliser". Et pointe du doigt la surpopulation carcérale qui "atteint, en dépit de couteux investissements, un niveau record".

Des peines alternatives à la détention

"La prison désocialise, déresponsabilise, crée de multiples ruptures ou exacerbe celles qui existaient déjà", dit le Cese. Sans tomber dans l’angélisme, on peut admettre que l’emprisonnement n’est pas la solution à tout. D'ailleurs le rapport du Cese montre que "les alternatives à la détention sont insuffisamment utilisées". La question des peines alternatives à la détention doit donc davantage être pensée pour qu'elles soient mises en place plus efficacement.

La dignité du détenu

Et quand la détention s’avère être la seule solution, il faut réfléchir aux conditions dans lesquelles celle-ci est effectuée. Priver quelqu’un de sa liberté ne signifie pas le priver de sa dignité : des droits existent et doivent être respectés, sinon on ne fait que reproduire un cycle infernal de violence qui, s’il n’est pas enrayé, risque de refluer sur l’ensemble de la société.