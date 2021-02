Rencontre avec Thierry Durroux

S’il est instruit, savant et fidèle à ses engagements, Thierry Durroux est avant tout, dans sa mission de diacre qu’il a choisi , un serviteur de Dieu, un chercheur de sens. Il est certain qu’il l’a trouvé dans son église domestique d’abord, au sein de laquelle il s’épanouit, mais également au service de ses frères les plus démunis et notamment de ceux qu’il accueille. Ecoutons le nous dire sa joie et la grande émotion qu’il éprouve dans ses rencontres fraternelles.