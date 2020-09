Renforcer le lien social en ville

Pourquoi ce lien se perd ?

Dans la société actuelle, les individus ne sont pas isolés mais vivent en interaction avec les autres : ils forment des groupes sociaux et sont liés par des liens. Plusieurs facteurs peuvent mener à l'affaiblissement de la cohésion sociale "on sent en France particulièrement que cette société oppose les uns aux autres dans des cases" constate Atanase Périfan, créateur de la Fête des Voisins et des Voisins Solidaires. Ce lien est en train de se perdre dans les centres urbains, notamment entre les jeunes et les seniors, mais aussi entre les hommes et les femmes. "On a besoin de retrouver ce lien, c’est dans l’action que nous pouvons retrouver ce lien" poursuit Atanase Périfan.



Renforcer le lien social

Pour réussir à renforcer les liens sociaux, pour exister et être valorisé, Atanase Périfan conseille de "proposer son aide aux voisins avec des petites attentions". L’association Voisins Solidaires se donne pour mission de renforcer les liens de proximité notamment les relations de voisinage à travers des actes de solidarité, de rencontres et de partages autour de moments festifs et conviviaux.