Rentrée à distance pour les étudiants azuréens

Il faut s'y faire, les cours sont à distance. Les nouveaux venus à l'université risquent le décrochage, sont confrontés à la fracture numérique et la pauvreté.

Pas simple de reprendre les cours sans les professeurs, les chargés de TD et les collègues pour travailler à la bibliothèque et s'échanger les cours. Les facultés de la Côte d'Azur sonnent creux. Une ambiance de travail toute nouvelle pour les anciens lycéens. Loin de l'encadrement du lycée et de la vie sociale du campus, le décrochage arrive vite. Une association accompagne les étudiants pour éviter les écueils. Explications d'Amaury Baudoux, président de la FACE 06, principale association étudiante dans les Alpes-Maritimes:

Des préoccupations que la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche Frédérique Vidal reconnaît. "Une attention toute particulière sera portée aux étudiants les plus fragiles, en concertation avec les services des CROUS et les associations étudiantes. L’accompagnement social des étudiants est essentiel depuis le début de la crise sanitaire." dit-elle sur la chaîne Public Sénat.

Autre préoccupation, celle du retour de la précarité. beaucoup de boulots étudiants sont concernés par les arrêts de travail dû au confinement. Mais il faut bien continuer à payer le loyer, étudier et se nourrir. La FACE 06 propose des paniers repas. Son épicerie solidaire, l'Agorae, est ouverte pendant toute la durée du reconfinement.

Info Pratique:

FACE 06 - AGORAé - Espace Étudiant

9 Rue d'Alsace-Lorraine, 06000 Nice

De 17h à 20h du lundi au vendredi.