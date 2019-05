REPAIR CAFE contre l'obsolescence programmée, réparer ensemble nos objets

Tous les Jeudis à 20h00

Passeurs d’humanité: un rendez-vous hebdomadaire // pour soutenir notre envie// de devenir plus humain. Tous les jeudis, à 20h,-- dimanche à 9h30, Marie-Claire FABERT et Sandrine KLOEDITZ partent à la rencontre des personnes, dont l’énergie et l’engagement -- tissent la toile des solidarités, qui oxygènent notre société. A écouter sans modération !