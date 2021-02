Reportage à la halte solidarité

En novembre 2020, en plein confinement, Domitille Courtemanche est venu à la halte solidarité du Secours Catholique pour partager le petit déjeuner solidaire (tous les jours à 9h) avec les plus fragiles et faire le point sur ce qui est encore possible de faire pour préserver le lien social et ce qui ne l'est plus comme les sorties à l'opéra ou les rando du Secours Catholique.