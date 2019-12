Retour d'espoir au Proche-Orient

À travers des projets de rénovation d’églises et de maisons et l’aide d’urgence que l’AED fournit aux pays du Proche-Orient, elle continue à donner de l’espoir et à restaurer la foi dans les cœurs brisés des chrétiens pour qu’ils puissent rester ou retourner dans leurs patries. Mgr Kyrillos William, évêque copte catholique d’Assiout en Égypte, a aussi exprimé à l’AED son espérance pour les chrétiens de son pays en déclarant que la situation s’est améliorée, alors que la menace d’attaques extrémistes et les enlèvements de jeunes chrétiennes coptes persistent.