SADD, une ONG pour la défense des travailleurs et des apprentis au Togo

Le Togo compte environ 7 millions d'habitants, dont un million vit à Lomé. Nombreux sont ceux qui vivent d'artisanat et de petit commerce. Mais les entreprises installées dans la zone franche et dans son port autonome sont aussi de très gros employeurs. C'est en 2002 que l'association SADD (Solidarité et action pour le Développement durable) a vu le jour, pour la défense des droits des travailleurs, et pour leur assurer une protection sociale. L'association est soutenue par le CCFD-Terre Solidaire.





> Reportage réalisé en février 2017, en partenariat avec le CCFD-Terre Solidaire

Diffusé le 3 avril 2017 -