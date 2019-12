Sainte nuit, douce nuit

Avec une histoire émouvante de l’enveloppe blanche, l’AED rappelle au "don de la foi" qui permet aussi aux familles pauvres ou opprimés de vivre le mystère de Noël comme une vraie fête de famille, à l’exemple de la Sainte Famille, et comme une fête de joie, de paix et de lumière, qui nous préserve de l’obscurité et de l’ignorance.