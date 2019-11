Sans les habitants du quartier rien ne se fait.

Au conseil d’administration de la Régie de Quartier Diagonales de La Rochelle, 9 habitants du quartier sur 15 administrateurs y siègent. La diagonale, qui regroupe les trois quartiers prioritaires de La Rochelle, Villeneuve les Salines, Mireuil et Port Neuf, en partenariat avec les habitants, les bailleurs sociaux et la Ville de la Rochelle, développe et met en œuvre des initiatives et des activités sur les quartiers d'habitat social de l'agglomération en faveur de l’insertion sociale et professionnelle. Michel Carmona, maire de Villeneuve les Salines retrace l’histoire de cette aventure dont il est l’initiateur et Vincent Enard, directeur de la Régie présente toutes les activités mise en œuvre pour mieux vivre dans son quartier, améliorer l’image du quartier et pour mieux vivre ensemble. Les mots clés à retenir : interaction, insertion, mobilisation, participation, coopération et l’on ajouterait bien volontiers les mot « écoute » et « innovation » et « responsabilisation ». Nous allons découvrir tout au long de l’année les diverses activités de la Régie, de Quartier Diagonales.

A noter jeudi 14 novembre sur France 2 : Complément d’enquête consacrée aux Régies et ses activités d’inclusion numérique

http://regiedequartiersdiagonales.org/