Secours Catholique - 22 octobre 2019 à 11:30

Le mardi à 11h30, toutes les huit semaines

Fondé sur l’Évangile et riche de la diversité des parcours de vie et des convictions religieuses et philosophiques de chacun, le Secours Catholique – Caritas France est ouvert à tous. S’ENGAGER AU SECOURS CATHOLIQUE – CARITAS FRANCE, C’EST VOULOIR : –Lutter contre la pauvreté avec ceux qui la vivent –Valoriser la parole et les talents de chacun –Développer des actions basées sur l’entraide et la fraternité –Donner envie à d’autres de s’engager –Agir, se former et réfléchir en équipe.