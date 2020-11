​Sinistrés de la tempête Alex: le Secours Populaire soutenu par Julien Doré et une vingtaine d’artistes

L’actualité très forte de ces dernières semaines a pu faire oublier la situation d’urgence extrême dans laquelle se trouvent toujours les sinistrés de la Tempête Alex dans les Alpes-Maritimes dans les vallées de la Roya, de la Vésubie et de la Tinée mais aussi dans le Nord de l’Italie. Pour autant, nombre d'associations, d'employés de collectivités et d'habitants continuent de s'entraider pour reconstruire matériellement et moralement les vies des habitants. Dès le lendemain de la catastrophe de la tempête Alex, les bénévoles du Secours populaire se sont mobilisés pour collecter des fonds, des dons matériels,



Julien Doré veut participer a cette reconstruction. Le chanteur passait ses vacances à Saint-Martin-Vésubie lorsqu'il était enfant. Il avait même tourné deux clips dans ce territoire en 2016 et 2017.

Le chanteur de Coco Caline sera accompagné d’une vingtaine de célébrités dont : Michel Polnareff, Jean-Jacques Goldman, Isabelle Adjani, Nicola Sirkis, Angèle, Antoine Griezmann, Alain Chabat, Soprano, Nikos, Francis Cabrel, Louane, Eddy de Pretto, Nikola Karabatic, Philippe Katerine, Florence Foresti…

Une tombola sera lancée sur www.karmadon.org, plateforme de tombolas solidaires. En achetant des tickets, le participant tente de gagner des objets insolites de personnalités tels que le costume des Césars de Florence Foresti ou la ceinture de Teddy Riner.

Julien Doré ira à la rencontre des personnes sinistrées accompagné des bénévoles du Secours populaire pour apporter un nouveau soutien aux sinistrés les 21 et 22 novembre.

Le Secours Populaire mobilisé sur le long terme.



Au-delà de ces actions d’urgence, le Secours populaire a implanté des antennes dans les zones sinistrées pour agir au plus près des besoins dès le 12 octobre, à Saint-Martin-Vésubie et à Breil-sur-Roya. Une antenne mobile sillonne également les vallées de la Vésubie et de la Tinée pour apporter un soutien aux personnes les plus isolées.



Avec la mobilisation de ces artistes, 100% des ventes de tickets seront reversées au Secours populaire des Alpes-Maritimes, qui pourra continuer à œuvrer au quotidien et dans la durée auprès des personnes sinistrées touchées par cette catastrophe.