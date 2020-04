SNLC du 30 mars, spéciale Seniors

9h04: Nicole Deliege, 87 ans au mois de mai, vit en résidence service à côté de la MRS Au bon vieux Temps de Mont-saint-Guibert, avec son mari 88 ans, atteint de Parkinson

9h14: Thérèse Wattiaux, Chronique de lecture émissions Plumes chrétiennes et Parlez nous des saints, et grand mère

9h26: Georges Goose, Bénévole RCF

9h38: Alisson Laurent, Petite fille d'une dame plaçée en maison de repos

9h45: Pierre-Yves Dermagne, Ministre wallon du logement, des pouvoirs locaux et de la ville (PS)

10h04: Caroline Dumont, Infirmière à domicile et à Mont Légia

10h13: Marylène Charlier, kinésithérapeuthe

10h22: Gaetan Depierreux, Gestionnaire de la maison de repos "Le Jardin des Chantoirs"

10h32: Pauline Borchgrave, Love2Seniors

10h44: David Germeau, asbl GymSana

10h47: Joëlle Iland, coach de vie privée / professionnelle

10h48: Chronique Charles Neuforge, des Esneutois au Panama

10h54: Charles Declercq, Bénévole RCF