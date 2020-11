Solidaribus du Secours populaire

POUR ces paroles de fraternité, RCF limousin s’intéresse au secours populaire de la Haute Vienne …et au solidaribus



Un solidaribus… Pourquoi faire ? il s’agissait de mettre en place des permanences d’accueil et de Solidarité mobiles afin d’aller à la rencontre d’un public en situation de pauvreté ou de précarité. Aujourd’hui de plus en plus de personnes bénéficiaires sont confrontés à l’isolement et à un manque de mobilité. Merci aux bénévoles et salariés : Danièle, Elisa, Karim et Benjamin pour leur accompagnement.