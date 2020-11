Solidarité, engagement et écologie, trois notions chères à RCF en Berry

C'est le Radio Don, toute la semaine de 12h à 12h30 RCF en Berry est en direct pour des émissions spéciales. Aujourd'hui nos deux invités sont Alain Payen, président de l'association A.S.I.E et Pascal Petit, bénévole et producteur de l'émission "Commune planète". Ensemble ils témoignent de l'importance de la radio locale pour relayer les projets solidaires et écologiques.