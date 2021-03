SOLIDARITÉ PAYSANS LIMOUSIN

Les bénévoles et les salariés de l'association, présents en Corrèze en Creuse et en Haute-Vienne, accompagnent en toute confidentialité tous ceux qui le demandent.

Que les difficultés rencontrées soient économiques ou sociales, l'association aborde l'ensemble des situations dans leurs globalité.

Acteurs du monde rural, l'association entend préserver le lien social et, par l'échange, aider à prendre des décisions et gagner en autonomie.

Solidarité Paysans Limousin

SAFRAN

2 av. Georges Guingouin / CS 80912 Panazol

87 017 LIMOGES cedex 1

05 87 50 41 18

https://www.facebook.com/Solidarit%C3%A9-Paysans-Limousin-126339885428961

​https://solidaritepaysans.org/