Solidarys : le service des personnes vulnérables

Le Pasteur de l'Eglise du Saint Esprit de Pessac, Emmanuel Choumessi, est heureux de fêter les 5 ans de Solidarys.

Solidarys s'inscrit dans l'équilibre nécessaire de l'enseignement de la Parole du Christ et du service des plus vulnérables d'entre nous.

En compagnie de Pascal Gélie, il nous dévoile son action et celle des membres de son Eglise au service des plus pauvres.