Sortir de la précarité énergétique

La précarité energétique

En France, 4 à 5 millions de personnes vivraient dans une situation de précarité énergétique selon l’INSEE. Ces personnes consacrent plus de 10% de leurs ressources financières au paiement de leur facture d’énergie. Et tout en alimentant ce gouffre financier, certaines ont pourtant froid dans leur logement.

Les conséquences de cette situation sont environnementales puisque les performances thermiques de ces logements sont mauvaises, voire désastreuses.

Et les conséquences sociales vont bien au-delà de ce qu’un oeil non averti peut imaginer : bien entendu, la santé des habitants de ces passoires thermiques est mise en péril, mais leur vie sociale aussi, leur capacité à recevoir chez eux, à travailler.



Le réseau éco habitat

Et pourtant des solutions existent. Les aides financières à la rénovation énergétique sont nombreuses. Mais quand on vit une situation de précarité, que l’on n’a pas internet, que l’on crève de froid au point de ne plus réussir à penser, on est bien sûr incapable d’aller affronter les arcanes administratives qui mènent aux subventions.

C’est pour répondre à cette situation qu’en 2014 à Compiègne est né le Réseau Eco Habitat, avec pour leitmotiv “Agir pour restaurer habitat et dignité humaine” . Dans la première partie de cette émission, nous allons nous mettre à l’écoute de personnes qui ont été accompagnées par Eco Habitat dans la rénovation de leur maison.

Franck Billeau est directeur et fondateur du Réseau Eco Habitat et sera à l'antenne pour témoigner entouré d'Anne Kerléo et de Daniel Maciel, diacre du diocèse de Lille et co-fondateur de l’association Participation et Fraternité qui co-produit cette émission.