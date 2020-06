Soutien à la motorisation

À la fin de l’ère mariale et à l’arrivée d’une nouvelle Pentecôte, espérons que la joie, la paix et la bonne santé retournent et se répandent dans le monde. Apporter la Bonne Nouvelle aux gens a toujours été la mission de l’AED, qui offre des véhicules appropriés à des prêtres et religieuses afin d’amener l’Évangile jusque dans les coins les plus reculés et difficilement accessibles de la terre. Écoutez dans cette émission nos projets de motorisation en Afrique, Asie et Amérique latine.