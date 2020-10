Tempête Alex: solidarité avec les habitants des Alpes-Maritimes

C'était il y a presque une semaine, la tempête Alex venait frapper la France, et notamment les Alpes-Maritimes. Ce sont trois vallées, la Roya, la Vésubie et la Tinée, qui ont été ravagées par les eaux après des intempéries d'une violence exceptionnelle. Très rapidement, un vaste élan de solidarité s'est mis en place. Exceptionnellement ce matin, Melchior Gormand et Étienne Pépin consacrent les deux heures de l'émission "Je pense donc j'agis" à cette entraide, en communion avec les habitants sinistrés et les familles des personnes disparues.

Un lourd bilan

Cinq jours après les pluies torrentielles qui ont frappé l'arrière-pays niçois le bilan humain est d'au moins cinq morts et sept personnes disparues dans cette région du sud-est de la France. Des maisons englouties ou éventrées par dizaines, des routes coupées et sans doute impraticables pour encore de longues semaines, des réseaux d'eau potable anéantis... Les habitants des villages de Tende, Breil-sur-Roya ou Saint-Martin-Vésubie sont traumatisés par l'ampleur des destructions. Emmanuel Macron était hier à leur chevet. Le président a annoncé 100 millions d'euros rapidement pour des travaux de reconstruction estimées à plusieurs milliards. Le bilan matériel est considérable. ​

Un vaste élan de solidarité

"Tout de suite la solidarité s'est mise en place", raconte le père Frédéric Appiano. Curé de la paroisse de la Vésubie, il a vu comment toute sa paroisse s'est mobilisée au lendemain de la tempête. "C'est vrai que dans le village, la chance que nous avons, c'est qu'on se connaît tous. Donc tout le monde s'est mis en œuvre pour venir en aide aux personnes isolées, aux personnes seules, pour évacuer les personnes en difficulté... avec aussi les pompiers, les gendarmes qui sont venus très rapidement."