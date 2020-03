Thomas Duchène et l'équipe de Vitamine T pour rendre visible les invisibles

Avec ses 33 implantations et 23 associations Vitamine T accompagne vers l'emploi de manière originale ! Audace, sincérité et exigence sont les maîtres mots de leur engagement sur le terrain. Pour évoquer leurs actions, Philippe Cattez reçoit Thomas Duchenne chargé de communication pour le Groupe Vitamine T et Julien Hannot responsable d'un nouveau programme : Dest-1 accompagnés de Henri qui vit dans une caravane et de Charlotte Lecerf doctorante à l'Université de Lievin dans l'écriture d'une thèse 1000 personnes, 1000 destins !