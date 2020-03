Tous Bénévoles : découvrez France Bénévolat Loiret

Les associations jouent un rôle irremplaçable, largement reconnu par les Français : 80% en ont une image positive, 45% les fréquentent régulièrement en tant qu’adhérents, et 25% leur donnent du temps bénévolement. Dans les quartiers, les villes et les villages du département, elles sont actives au quotidien, dans tous les domaines. Mais les connaît-on vraiment ? Et que sait-on d’elles ?