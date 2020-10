Tous frères face au changement climatique!

S’adapter au changement climatique risque d’être compliqué, si nous ne commençons pas, une fois de plus, par une conversion du regard et du cœur. La preuve : nous n’avons toujours pas vaincu la misère alors que ce combat existe depuis... toujours !

"Pas de guerre contre le changement climatique sans guerre contre la misère humaine"

Tout est lié. Ne cessons pas de le répéter, car cette idée pourtant si simple est encore loin d’être ancrée : "Une vraie approche écologique se transforme toujours en approche sociale qui doit intégrer la justice, tant la clameur de la Terre est aussi la clameur des pauvres", explicite le pape François dans Laudato Si'. Ne surtout pas oublier cet état de fait s’il on veut réfléchir au changement climatique. Car comment s’adapter aux questions climatiques lorsqu’on est déjà incapables sociétalement de s’adapter à la misère et de lui faire la guerre ? Pas de guerre contre le changement climatique sans guerre contre la misère humaine. Pas de changement de regard sur le climat et donc pas d’adaptation, si nous ne nous changeons pas aussi de regard sur toute la misère et tous les miséreux.

Alors bien sûr, pour s’adapter au changement climatique, on ne peut que se réjouir des rehaussements des ambitions de l’Union Européenne, lors d’un vote au Parlement dernièrement, car cela va dans le bon sens. Mais quoi que nous fassions, il s’agit quand même de s’adapter aux conséquences qui auront de toutes façons lieu, puisque les gaz à effet de serre ont un effet rétroactif sur plusieurs décennies. Ainsi, l’ONU prévoit qu’un milliard de personnes migrantes soit forcé de quitter terres et familles d’ici à 2050, notamment parce que les villes côtières vont être submergées par les eaux.

Tous frères : si nous perdons, nous perdons tous

De plus, en réalité, comme le dit bien le philosophe Bruno Latour, avec les catastrophes climatiques déjà en cours, nous allons "tous être des réfugiés" au cours du siècle. Ainsi certains ont peur de perdre leur terre si d’autres s’y installent… parce qu’ils ont eux-mêmes perdu leurs terres à cause de la misère due (déjà !) aux catastrophes climatiques, à l’exploitation des ressources par les multinationales et aux guerres. Ainsi nous pouvons nous questionner : la personne rejetant la personne migrante et cette dernière ne sont-elles pas plutôt dans le même bateau ? Le système Terre va se retourner contre nous, contre nous tous. Soit nous combattons avec nos sœurs et nos frères contre toute misère, soit nous périrons dernière nos frontières. C’est aussi simple que ça.

Je reprendrai également cette affirmation du pape François dans sa magnifique encyclique Fratelli Tutti : "Nous ne pouvons nous soustraire au fait d’être tous frères". Ainsi donc, la réponse à l’adaptation climatique ne pourra se faire sans mener une guerre systémique de tous les instants aux misères de tous nos frères et sœurs: humains ou non humains. Pour mener cette guerre contre la misère, il convient d’abord de changer de regard, d’écouter, de faire avec les personnes en situation de précarité.

La société en général ne pourra s’adapter au changement climatique si ce ne sont que les privilégiés et les éduqués qui mènent le combat, si les préjugés ne sont pas combattus. On ne pourra s’adapter et combattre sur tous les fronts si nous n’avons pas plus de soldats au front. Alors, plutôt que de penser le monde d’aujourd’hui avec les idées d’avant-hier ou plutôt que d’aller en marche… dans le mur, acceptons d’abord cette vérité si exigeante : nous sommes tous frères, si nous perdons, nous perdrons tous.