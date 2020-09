Tout un monde - 19 octobre 2020 à 19:10

Amoureux des ondes, en 2003 Maxime co-anime pendant 2 saisons et en direct sur Radio + (59) « les news de la télé », puis rejoint RPL (57) pour animer de nombreuses émissions en lien avec les auditeurs et produit également pour des radios associatives des programmes clés en main comme « Génération Dorothée » « Fourire » « les coulisses du petit écran » « le TV Zap » « Carte postale de la Thaïlande ». En 2015, Maxime intègre l’équipe de RCF Loiret pour animer et produire une émission d’accueil grand public.

Philippe Cattez

Habitant dans les Flandres, membre de plusieurs associations locales et engagé professionnellement dans l'enseignement supérieur, en qualité de conseiller formation, Philippe Cattez est l'un des présentateurs de l'émission "Tout un Monde" qui donne sens à son quotidien ! Cet engagement porte des fruits dans un environnement sociétal tellement orienté sur la consommation et pas assez dans la recherche de sens. Devenir témoin sur les ondes à RCF a permis à Philippe Cattez de se questionner sur le vivre ensemble et la solidarité dans un monde plus juste toujours à ré-inventer !