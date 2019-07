Trophée Alternance & Handicap

Tous les mardis à 11h15

Le Berry est riche du dynamisme de la vie associative. Dans cette émission, RCF en Berry vous présentent la diversité de l'engagement des berrichons. Cette émission souhaite rendre hommage à la générosité d’hommes et de femmes de tous âges et de tous milieux qui donnent de leur temps, gratuitement, et bien souvent dans l’ombre, pour partager une passion ou servir les autres. Ensemble c’est Tous et c’est Tous Ensemble que nous pouvons faire bouger notre Berry !