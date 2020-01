TUM Alefpa

Présente dans 19 départements de France en métropole et Outre-mer, l’ALEFPA coordonne 180 établissements. De la maisons d’enfants à caractère social au foyer d'hébergement en passant par les instituts médicoéducatifs. Enfants, adolescents et adultes en situation de handicap : tous ces publics sont au coeur des actions de cette association pour l'Education, la Formation, la Prévention et l'Autonomie !