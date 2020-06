Un appel international pour ne pas oublier les aînés

VOUS AVEZ LA PAROLE - Pour répondre à vos questions, vous permettre de témoigner ou de proposer des initiatives solidaires, RCF accorde une large place à la libre antenne : chaque matin, du lundi au vendredi, de 9h à 10h, avec PRENEZ SOIN DE VOUS, animée par Melchior Gormand, en direct.

"Pas d’avenir sans aînés." La communauté de Sant’Egidio a publié le 23 mai dans Ouest France un "appel international pour réhumaniser nos sociétés, contre une santé sélective". Qu'elles vivent en Ehpad, en maison de retraite ou chez elles, les personnes âgées ont été négligées durant l'épidémie de coronavirus : c'est en substance ce que dénonce la tribune signée par de nombreuses personnalités. Alors qu'un nouvel assouplissement est prévu pour vendredi, en ce qui concerne les visites des proches dans les établissements hébergeant des personnes âgées, on en parle avec Valérie Régnier, présidente de la communauté de Sant'Egidio France.



CONTRE UNE "CULTURE DU DÉCHET"

Andrea Riccardi, co-fondateur de Sant'Egidio, Romano Prodi, ancien président de la Commission européenne, ou encore la psychologue Marie de Hennezel ou le sociologue Michel Wieviorka... de nombreuses personnalités ont signé l'appel de la communauté de Sant’Egidio. Un appel que chacun peut signer à son tour.

Le texte emploie des mots forts, et dénonce une "culture du déchet", reprenant la formule du pape François. "L’idée s’installe qu’il est possible de sacrifier leurs vies en faveur d’autres vies. Le pape François parle à ce propos de « culture du déchet » qui retire aux personnes âgées le droit d’être considérées comme des personnes..."



Les personnes âgées, premières victimes du coronavirus

"La crise du coronavirus nous a montré tout de suite que les victimes du Covid sont des personnes âgées résidant en Ehpad." Les visites aux personnes âgées font partie des principales actions que mènent les membres de la communauté de Sant’Egidio, depuis sa création en 1968.

Des visites subitement interrompues "du jour au lendemain", un contact qui s'est avéré difficile à maintenir... "Et surtout il y a eu une grande opacité au niveau des nouvelles de ces Ehpad, explique Valérie Régnier, nous avons appris après coup que beaucoup de personnes âgées étaient décédées. Ça a été un peu le cri du cœur !"



La communauté de san't Egidio, un charisme auprès des plus pauvres

Il y a cinq ans à Rome, le pape François a déclaré que la communauté de Sant’Egidio est "la communauté des trois P" pour "la prière, les pauvres et la paix". "Plus qu'un charisme, pour nous c'est une priorité les pauvres, c'est-à-dire c'est sans appel." Valérie Régnier compare la mission de la communauté à la parabole du bon Samaritain, dans l'Évangile : "On voit quelqu'un à moitié mort, dans la souffrance, dans la solitude, on s'arrête, on laisse tout autour de nous et on voit ce qu'on peut mettre en place pour sauver cette personne."