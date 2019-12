Un club Cigales c'est quoi exactement ?

Un club Cigales en quelques mots au micro de Philippe Cattez ! Une recette simple et originale ; une indivision de personnes partisanes d'un mode de gestion collective et démocratique de leur épargne. Le nombre de membres de l'indivision est de 5 au minimum et 20 au maximum, sa durée est de 5 ans renouvelable une fois, c'est un lieu d'échanges et d'auto-formation ou investisseurs et porteurs de projets font un bout de chemin ensemble en se fixant des objectifs communs. C'est un outil au carrefour de l'épargne solidaire de proximité !