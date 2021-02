Un DEFI exemplaire avec la Régie de Quartier Diagonales

Catherine Braguier, coordonnatrice de DEFI (Diagonales Emploi Formation Insertion) sur les quartiers de Villeneuve Les Salines et de Mireuil, présente cet outil de proximité au service des habitants. L’objectif de DEFI c’est d’accueillir, accompagner, orienter et suivre toute personne dans sa recherche d’emploi en partenariat avec le Pôle formation dont Chantal Guéry, la responsable, témoigne du travail de terrain et de tout ce qu’elle met en œuvre pour adapter et innover les modules de formation.