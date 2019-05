Un Huit Pour Will

#un8pourwill, pour aider à lutter contre la maladie de Charcot, grâce à un tournoi de rugby pour récolter des fonds qui a lieu tous les ans et faire vivre ainsi la mémoire de William, grand numéro 8 du club du Bouscat.

Un témoignage bouleversant du Président Julien LAFON, autour du combat et de la joie qui animent famille et amis autour du un 8 pour Will...