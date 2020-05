Un monde meilleur : Emmaus, concerts solidaire et environnement!

Que l’on ait vécu le confinement en solitaire ou au sein d’une communauté… cette expérience a eu pour nous tous le mérite de nous faire réfléchir au lien. Celui avec nos proche, sous le même toit ou de l’autre côté de la France, celui avec nos pairs ou encore celui avec le monde extérieur. Ce lien qui nous intègre. Ce lien qui a pu nous manquer, que l’on a consolidé, que l’on a enfin retrouver depuis le déconfinement…



Chronique solidaire : EmmaÜs en difficulté pour la première fois de son histoire

S’intégrer par le travail, s’intégrer à un groupe, trouver sa place, c’est toute la philosophie du réseau Emmaüs fondé par l’Abbé Pierre. Focus sur la communauté de Bourgoin Jallieu qui compte sur le retour des clients dans ces boutiques pour faire face aux difficultés et à la baisse des ressources dues à la fermeture pendant le confinement (avec notre chroniqueuse Anne-Laure Pinoche-Perret)

Pour aller plus loin : Label Emmaüs et les communautés près de chez vous

Le témoignage du jour :

Le lien, c’est aussi ce qui a manqué à Michel lors du confinement. Michel a connu la galère et il a l’expérience de la vie difficile. C’est la solitude qui l’a fait réfléchir sur l’importance du partage…

L’idée positive : Les concerts solidaire de La Source

Vous le savez, les salles de spectacle restent fermées jusqu’à nouvel ordre pour éviter les rassemblements. Mais certains irréductibles entendent bien déconfiner la musique ! A Fontaine, la salle de La Source organise des concert solidaires pour les résidents des maison de retraites. Ça a déjà commencé la semaine dernière : des groupes locaux ont joué depuis les jardins pour leur public… perché aux balcons.

On respire : le billet « environnement » de Pierre Blanc

Après avoir relayé le cri du coeur de notre planète, les réponses pleuvent : aujourd’hui c’est une maman en première ligne qui écrit après une sortie en forêt avec ses enfants...

Musique :

Song for Spanky - Grazzia Giu (en concert avec La Source pour un Ehpad de Fontaine le 29 mai)