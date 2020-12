Une chanson pour les habitants des vallées sinistrées par la tempête Alex

Chanter pour ceux, qui n'ont plus de chez eux. Chanteurs, comédiens, personnalités du sport et du théâtre... Voilà un collectif d'artistes qui a mis son talent à l'unisson pour aider les sinistrés des vallées. Cette chanson solidaire et caritative interprétée par des artistes locaux et nationaux, est une chanson réalisée dans le seul et unique but d’aider et de soutenir les populations sinistrées. L’ensemble des bénéfices de la vente du titre et les droits d’auteur seront reversés au profit des villages sinistrés sur le fonds de solidarité départemental.

Une chanson qui n'a pas été simple a composer explique Stéphane Brunello. Il a travaillé sur le morceau:

Des artistes locaux unis et réunis

Ils sont nombreux à chanter sur ce single: Michel Boujenah, Noëlle Perna, Madame Monsieur, Rose, Priscilla Betti, Rébecca (The Voice Kids 2020 ), Baby J (The Voice), Medi, Laure Giordano (The Voice). Ils sont accompagnés au chant par une vingtaine de chanteurs et groupes locaux.

Mais aussi de nombreuses personnalités comme Didier Deschamps, Carla, Carole Tolila, Guillaume Néry, Julia Peireira, Stephanie Pareja, Bertrand Chameroy, Laurent Barat, les Joueurs de l’OGC Nice, ceux de l’AS Monaco, et bien d’autres personnalités du département qui ont répondu présents pour chanter et prêter leur image à cet hymne solidaire.

Cet ensemble, c'est le moyen de faire rebondir la solidarité pour le président du département, Charles Ange Ginésy.

Ecoutez un extrait de la chanson "Nos Vallées":