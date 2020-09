Une épicerie pour combattre la précarité étudiante à Grenoble

Petits boulots, petits appartements, petits moyens … Être étudiant on le sait rime souvent avec précarité. Mais la solidarite s’organise sur les campus. Exemple à Grenoble en Isère.

Ici, depuis la rentrée, une épicerie solidaire flambant neuve a ouvert ses portes aux étudiants qui ont le plus de mal à vivre de leur petit budget.

Une tarification très solidaire

Le principe est simple : l'épicerie se fournit auprès de partenaires comme la banque alimentaire de l'Isère ou de dons d'invendus. Elle propose ensuite à ses bénéficiaires, sélectionnés selon leurs revenus (et non ceux de leurs parents comme la plupart des aides), un solde entre 9 et 22.50 euros à dépenser dans ces rayons. Ici les prix sont à 10% du marché. Un paquet de pâte à 1 euros coûte donc 10 centimes à l'étudiant. De quoi boucler plus sereinement les fins de mois.

Le local mis à disposition par le Crous possède aussi une ressourcerie et une gratuiterie qui proposent livre, vêtements ou encore petit électroménager. "De quoi vivre dignement, tout simplement" nous explique Alexis Fayolle d'Inter-asso UGA, le collectif d'association universitaire à l'origine du projet.