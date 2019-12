Une Main pour un Espoir : agir, simplement

L'association Une Main pour un Espoir a pour but d'organiser des événements en faveur des enfants défavorisés, des enfants placés en foyers d'accueil, et plus généralement d'aider les plus démunis.



Sa présidente et fondatrice Sandrine Sheret nous présente les actions de l'association, lesquelles sont visibles dans de nombreuses villes de Moselle.

Gros plan également sur la collecte des "boites de Noël" pour les sans-abris.



Contacts sur la page facebook de l'association : https://fr-fr.facebook.com/construisons.unmonde.meilleur/