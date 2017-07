Une maison de retraite, un endroit pour vivre ou pour mourir?

En France, près de 700.000 personnes âgées vivent dans des institutions de type Ehpad ou autre. Certaines l’ont choisi. Mais une grande part d’entre elles n’ont pas eu le choix. Qu'en est-il de leur autonomie? De leur capacité à décider? Cela signifie-t-il que leurs désirs n’ont plus d’importance et que désormais, jusqu’à la fin, leur voix n’aura plus d’écho?





©Sr Elisabeth Drzewiecki/P&F ©Sr Elisabeth Drzewiecki/P&F

L'émission "Vous Avez dit fragile?" ne cherche pas à apporter des réponses simples et directes à ces questions. Si elle installe son studio au cœur de l'Ehpad Saint-François d’Assise, en région parisienne, c'est pour donner la parole à ceux qui y vivent. Aux résidents, mais aussi à ceux qui les entourent - salariés, bénévoles, amis du dehors - qui, tout, sont invités à participer à l'émission.

VOUS AVEZ DIT FRAGILE? - Au cours de cette émission, Anne Kerléo et Daniel Maciel, de l'association Participation et Fraternité, donnent la parole aux résidents de l'Ehpad Saint-François d’Assise, de Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), de l'Ehpad Sainte-Anne d’Auray, de Châtillon (Hauts-de-Seine), deux établissements de l'association Monsieur Vincent, qui regroupe plus d'une vingtaine de maisons pour personnes âgées. Son action est guidée par les valeurs humanistes et chrétienne de saint Vincent de Paul.



©Sr Elisabeth Drzewiecki/P&F ©Sr Elisabeth Drzewiecki/P&F

Diffusion le 27 mai 2017 sur les antennes de RCF - Merci à Alexia Steulet à la technique et à tous ceux qui ont accepté de témoigner.