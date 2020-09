Une rentrée au côtés de nos aînés

Qui sont les Petits Frères des Pauvres ?

Si je vous dis Petits Frères des Pauvres, vous me direz certainement que vous connaissez, mais je vais quand même vous rappeler notre mission. Les Petits Frères des Pauvres est une association. Sans appartenance politique ni confessionnelle, elle lutte depuis plus de 70 ans contre l’isolement des personnes âgées les plus démunies. Pour combattre ce fléau - qui est souvent invisible, nous nous appuyons sur un réseau de 13 000 bénévoles qui sont mobilisés partout en France auprès de 30 000 aînés isolés.



Des vacances extraordinaires

Après cette période de confinement si difficile les Petits Frères des Pauvres ont tout fait pour maintenir les séjours de vacances prévus ; et cette année, cela a été "extra-ordinaire" au sens propre du terme... Comme nous l’a dit Claudine veuve depuis 4 ans, pendant son séjour en Bretagne : « C‘est une vraie bouffée d’air pur ; cela m’apporte un sentiment de liberté. J’en avais vraiment besoin car je n’en pouvais plus ». Comme Claudine, ce sont près de 1000 personnes âgées qui ont pu partir cet été grâce à l'action de nos bénévoles.



Quelles perspectives pour la rentrée ?

On en a beaucoup parlé cette semaine : retour "masqué" à l'école, reprise du travail dans des conditions si particulières.... Et pour nos aînés isolés alors ? Ils sont près d'1 million en France, et cette rentrée peut être pour eux, une source d'inquiétude. D’ailleurs, pour enrayer une éventuelle reprise épidémique, certains résidents d’EHPAD se trouvent actuellement à nouveau confinés dans leur chambre. Notre mission aux Petits Frères des Pauvres est d'être présent à leurs côtés à domicile, en EHPAD, à l’hôpital, masqués certes ou par téléphone, mais vraiment LÀ, pour tisser encore et encore ces liens si essentiels à la vie. Nous sommes là pour partager des moments de convivialité, d’écoute et d’attention... et puis faire naître des sourires tout simplement.



Que peut-on faire chacun, à son niveau ?

Plein de choses ! Pendant le confinement on a vu une grande mobilisation, un vrai élan de solidarité, dans les familles, entre voisins, dans les associations, ... C'est très important de continuer : nos aînés isolés et fragiles ont plus que jamais besoin de contact et d'échanges. Chacun à son niveau peut agir en se préoccupant de son voisin, en téléphonant régulièrement à ses proches âgés, en leur rendant visite. Ce sont des petits gestes mais ils sont tellement précieux. Et puis bien sûr, vous pouvez devenir bénévole : en donnant quelques heures de votre temps vous apporterez beaucoup et vous recevrez énormément. Plus nous serons nombreux, mieux on luttera ensemble contre l'isolement de nos aînés.