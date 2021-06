Vanessa Feuillatte : A coeur (d'étoiles) ouvert

Cœur d’Étoile a pour but la promotion et le rayonnement de la chorégraphie et de la danse (particulièrement les danses académiques, classique et contemporaine) comme vecteur artistique d’inclusion culturel, social et professionnel. Son but : l'émancipation de chacun par la pratique artistique et la découverte de la danse et du travail chorégraphique.

Vanessa FEUILLATTE, première danseuse de l'Opéra national de Bordeaux, nous parle de son engagement et de son association.