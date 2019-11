Venus d'ailleurs - 10 décembre 2019 à 12:30

Toutes les deux semaines, le mardi et le dimanche à 12h30

Venus d'ailleurs, une émission qui a pour but à travers témoignages et interviews de porter un autre regard, sur l'immigration, l'accueil des réfugiés. Pour ne pas tout mélanger, pour tenter de mieux comprendre, mieux accueillir peut-être aussi et de pas colporter n'importe quoi comme idées reçues. Si c'était vous?