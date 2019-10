Viviane WAGNER , permanente du mouvement du Nid à Metz

Une mission auprès des personnes victimes de prostitution.

Comment aller à la rencontre de personnes exploitées et partager leur combat pour recouvrir la dignité donne l’énergie de ne jamais renoncer dans la lutte contre les différentes formes de traite humaine : voilà ce qui a soutenu et soutien l’engagement de Viviane Wagner en tant que femme, citoyenne et religieuse des Sœurs de la Providence à Peltre.