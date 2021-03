Voy’ELLES?ou comment encourager l’entreprenariat des femmes ?

A l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, quoi de plus logique et essentielle que d'inviter l'association Voy'ELLES. Promouvoir la culture entrepreneuriale au féminin, oser les initiatives, soutenir l’égalité professionnelle homme-femme... autant d’objectifs que s’est fixée l'association. Découvrez sans plus attendre Voy'ELLES avec notre invitée, Delphine Carpier, membre du Conseil d'Administration.